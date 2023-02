Adolescente é detido após atentado terrorista com bomba caseira em escola em Monte Mor; ele usava uma suástica

A Vara de Violência Doméstica e Familiar de Rio Preto acolheu pedido da Polícia Civil e decretou nesta segunda-feira, 13, a prisão preventiva de um casal por suspeita de agressões a uma recém-nascida de apenas 36 dias, no bairro Santo Antônio, em Rio Preto. A menina está internada em estado grave no Hospital da Criança e Maternidade (HCM), com múltiplas fraturas.

O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Conforme apurado até o momento, o pai, de 28 anos, é suspeito de chacoalhar violentamente a criança, que não parava de chorar, no último dia 7 de fevereiro. Na ocasião, a polícia chegou a ser acionada por vizinhos, que ouviram gritos, mas os pais disseram que a criança estava bem e que tudo não havia passado de uma discussão.

Após o ocorrido, porém, a bebê precisou de atendimento médico, pois teria sofrido convulsões. Agora, está internada no HCM de Rio Preto com múltiplas fraturas, inclusive no crânio, além de queimaduras, que a polícia suspeita terem sido provocadas por cigarro. O estado de saúde dela é grave.

O pai da menina foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira por descumprimento de medida protetiva de urgência. Logo em seguida, a mãe, de 24 anos, também foi detida. Uma das razões é o fato de ela ter omitido socorro à criança após as agressões do pai.

“Ela começou a cair em contradições. Ela pediu a medida protetiva de urgência e foi atendida, como todas as mulheres, com uma narrativa de violência. Mas pessoas próximas a ela começaram a dizer que, na verdade, a situação parecia outra. E aí nós representamos pela prisão preventiva do casal, o Ministério Público acolheu nosso pedido e a Justiça nos atendeu. Eles estão presos preventivamente”, afirma a delegada Cristina Helena Spir Santana.

A delegada afirmou ainda que a situação da criança é bastante grave e inspira muitos cuidados. “A criança tem muitas fraturas, o estado dela é grave e não há previsão de alta”, acrescenta.

Ao Diário, o pai da criança disse estar arrependido das agressões, dizendo que só bateu na criança após briga com a esposa. “Não foi a minha intenção, não foi minha intenção. Foi sem querer. Ela que caiu e bateu a cabeça”, disse na delegacia, após prestar depoimento.