Carro de adamantinense que está desaparecida é encontrado em Campo Grande

O carro da servidora federal Jéssica Salustiano, que saiu de casa em Adamantina, interior de São Paulo, na madrugada do domingo passado (5) e foi vista em Campo Grande na última sexta-feira (10), foi encontrado por populares no Jardim Columbia, bairro periférico da Capital.

Conforme mensagem enviada ao cunhado de Jéssica, Marco Aurélio Duarte Alves, o veículo está abandonado no local desde terça-feira (7) e familiares devem vir buscá-lo. A jovem, porém, segue desaparecida.

“O último comentário é que viram ela na sexta-feira por volta das 20h na rodoviária, mas não sabemos se ela conseguiu embarcar”, contou. Embora não tenha diagnóstico ou faça tratamento psiquiátrico, tudo indica que a servidora esteja em surto mental.

Na sexta-feira ela foi levada por volta da 1h da madrugada ao CRS (Centro Regional de Saúde) do Tiradentes e, segundo informou a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), ela mesma solicitou alta médica às 6h. A equipe teria a ajudado a se vestir e ao sair não foi mais vista.

Entenda – Na madrugada do domingo passado (5) a servidora saiu de casa por volta das 2h da madrugada em um Chevrolet Cruze na cor prata e não retornou mais para casa. Marco Aurélio contou que a PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o veículo passou em radares em Pacaembu e Santa Mercedes, ainda interior de São Paulo e já em solo sul-mato-grossense seguiu por Três Lagoas, com último registro às 10h do domingo em Água Clara.

A esposa de Jéssica, Isabella Duarte, procurou a polícia de Adamantina na terça-feira (7) para registrar o desaparecimento. De acordo com o boletim de ocorrência a jovem não atende ligações e as mensagens de WhatsApp não chegam ao destino final.

Na tarde deste sábado (11) a família conseguiu registrar ocorrência em na delegacia virtual de Mato Grosso do Sul. Quem tiver informações pode entrar em contato a família pelos números (18) 99619-2612 e falar com Isabella ou (18) 99709-9278 falar com Antônio, sogro de Jéssica

