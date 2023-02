Polícia Civil cumpre oito mandados de prisão em Adamantina e Lucélia

Uma denúncia de estupro em república de estudantes foi registrada no plantão da Polícia Civil de Adamantina na madrugada desta sexta-feira (10). A vítima procurou a unidade policial alegando que teria sofrido a violência sexual e relatou as circunstâncias do ocorrido.

Pelo plantão o caso foi registrado como estupro, sendo tomadas as providências iniciais. Já pela manhã o expediente foi remetido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que instaurou inquérito policial.

A perícia também foi acionada e houve a apreensão de objetos. Ninguém foi preso. Ao longo do dia, por alguma sinalização já identificada nas investigações, o crime inicialmente registrado como estupro foi redefinido para importunação sexual. A DDM segue com as investigações.