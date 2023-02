Prefeitura de Adamantina abre leilão para alienação de bens móveis

A Prefeitura de Adamantina abriu licitação na modalidade Leilão, do tipo maior lance (por item), relativa à alienação de bens móveis (sucata/veículos e máquinas) pertencentes à frota do Município.

A sessão de processamento do Leilão será realizada na data de 07 de março de 2023, a partir das 08h30, no Anfiteatro Fernando Paloni.

Os bens serão alienados no estado em que se encontram, separados em itens, devidamente avaliados e discriminados na tabela do edital que está disponível em www.adamantina.sp.gov.br na aba Atos Municipais.

Os interessados em participar do leilão deverão atender aos requisitos de habilitação e de participação no certame, assim como anuir às regras contidas no edital.

Os bens poderão ser visitados pelos interessados na sede do Almoxarifado Municipal, localizado na Av. Francisco Bellusci, s/n, Distrito Industrial, Adamantina – SP, até o último dia útil anterior à data da sessão de processamento do leilão, devendo o licitante interessado agendar previamente, um dia útil anterior à data da sessão, referida visita, junto ao Departamento de Patrimônio, que poderá acompanhar o interessado.

A visita não será obrigatória, mas impedirá quaisquer questionamentos e/ou reclamações posteriores, que poderiam ser dirimidos por ocasião da realização da mesma.

No dia 07 de março, a partir das 8h30, no Anfiteatro Fernando Paloni, será aberta a sessão de processamento do Leilão, com o credenciamento dos interessados em participar do certame (Pessoas Físicas ou Jurídicas) declarando conhecimento e aceitação das condições estabelecidas no edital (ANEXO III), com duração mínima de 30 minutos.

Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Finanças que está situada no 3º andar, do Paço Municipal das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30 ou pelo telefone: (18) 3502-9010 ou 3502-9045.