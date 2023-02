Batida entre utilitário e caminhão deixa nove pessoas feridas em Itápolis

“A vida te ensina algo hoje e se você realmente aprender a evoluir com isso, sempre lembrará do que aprendeu… E mais uma vez aprende de novo. Todos os dias uma nova lição, um novo aprendizado, uma nova evolução, um novo pensamento.” (Rafael Araripe)

Sérgio Barbosa (*)

Entendo que o TEMPO continua sendo mais do que interessante para todos/as aqueles/as que sabem conviver com isto ou aquilo, ainda, neste TEMPO NOVO TEMPO…

Portanto, cada qual, ainda, deve saber por onde SAIR sem querer ENTRAR neste TEMPO que se perdeu no outro TEMPO do TEMPO e no mais em meio ao tudo de menos…

Também, como sempre, sempre existe aquele OLHAR sobre tudo e todos/as em todos os cantos de um mesmo canto, assim, depois de DUAS DÉCADAS como PROFESSOR naqueles lados, acabou chegando o momento de PARTIR para outros DESAFIOS em TEMPO de PÓS-GLOBALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL…

Confesso que foram ANOS E ANOS, ainda, com envolvimento em atividades diversas nas PAREDES ALVAS, isso é, umas mais e outras menos, nestes OCASOS DE UM TALVEZ, tendo em vista que a turma do CONTRA estava sempre nas proximidades e ponto quase final…

De um jeito ou de outro, ficaram as BOAS RECORDAÇÕES dos denominados BONS E VELHOS TEMPOS, neste caso, entre os anos de 1.999 e 2.008, todavia, NADA CONTRA, porém, NADA À FAVOR depois deste período, pois, posso ATESTAR que foram mais ou menos como diz o dito popular, a saber: DANDO MURRO EM PONTA DE FACA…

Porém, o TEMPO continua o mesmo de sempre, isso é, dependendo sempre de quem está no meio deste TEMPO do TEMPO, ainda mais nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA com os DONOS (sic) do PODER pelo PODER em nome do PODER…

Resolvi que até o mês de SETEMBRO deste ano, farei o possível em meio ao IMPOSSÍVEL para não ESCREVER ARTIGOS sobre os lados denominados de PAREDES ALVAS, todavia, tal decisão vai depende sempre dos DESENCONTROS que estarão ocorrendo naquelas PAREDES um tanto quanto COMPLICADAS por causa disto ou daquilo…

Mesmo assim, sempre existe alguma possibilidade disto ou daquilo quando os temas e temáticas estão relacionadas com o CENÁRIO PROVINCIANO em tempo de PINÓQUIO com sua TURMA DE ALOPRADOS/AS…

Ah! Com certeza, também, nos lados das PAREDES ALVAS existe nesta ou naquela ÁREA ACADÊMICA, aqueles/as que se colocam acima de tudo e de todos/as, haja vista que a PREPOTÊNCIA é quase sempre uma MARCA MAIS DO QUE REGISTRADA…

Fico por aqui com tais DIVAGAÇÕES sobre tais desencontros descritos, porém, a CRÍTICA continua sendo a CRÍTICA de sempre, entretanto, sempre com muitas IRONIAS para que a CARAPUÇA possa servir para muitos/as que desejarem a mesma, bem como, com muitas RETICÊNCIAS…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado.

e-mail: [email protected]