Prefeitura de Adamantina inicia distribuição de carnês de IPTU

Para a 1ª edição do programa Entrevista da Semana de 2023, a reportagem da TV Folha Regional recebeu e conversou ao vivo com o novo presidente da Câmara Municipal, Aguinaldo Pires Galvão (União Brasil), eleito ao cargo em dezembro do ano passado e que exerce o 3º mandato como vereador adamantinense.

Logo no início a liderança legislativa revelou que não tinha pretensão de ser candidato a presidente, mas, após várias reuniões com os companheiros de partido e o prefeito Márcio Cardim (União Brasil), chegou um momento que pediram para ele concorrer, já que estava no 3º mandato de vice-presidente da Casa de Leis. Então, decidiu aceitar o desafio. “ Estou recebendo o apoio de todos os vereadores, assim como de toda a assessoria da Câmara”.

Aguinaldo sempre se apresentou como um vereador independente, mas foi eleito presidente pelo grupo de apoio da atual Administração Municipal. E quando questionado se mudaria a conduta, disse: “Sou presidente dos 9 vereadores. E continuarei como sempre fui: trabalhando pelos projetos bons para a nossa Cidade joia, assim o que o prefeito mandar e for bom vamos ter o prazer de agilizar a tramitação na Câmara”.

Nesta mesma linha, relatou que espera ser o relacionamento do Executivo para com o Legislativo no seu mandato: “Que tenha diálogo e aproximação com os vereadores. Por exemplo, além de mim que sou o presidente, quando fizer uma reunião que todos sejam convidados e ouvidos. Acho que a harmonia, embora os poderes serem independentes, é muito importante para a nossa cidade”.

As prioridades apontadas para este ano da sua gestão são o início da Construção do prédio próprio da Câmara, a agilização dos projetos de concessão de áreas industriais para empresas e a reconstrução de pontes das estradas rurais.

“Podem ter certeza que estarei sempre à disposição e com as portas abertas à população, também continuarei buscando recursos, além de exercer a função do vereador de fiscalizar”, declarou ao final da entrevista.