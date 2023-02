Adamantina recebe o Lançamento do Projeto COREN-SP + Você

Na quarta-feira (15), Adamantina receberá o Lançamento do Projeto COREN-SP + Você. A ação é realizada pelo COREN-SP em parceria com a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Ação.

O evento é voltado para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e acontecerá das 9h às 16h no Anfiteatro Fernando Paloni. Na oportunidade, estará presente o presidente do Coren-SP, Dr. James Francisco dos Santos.

A programação ainda concentra diferentes palestras com os temas: Câmaras Técnicas do Coren-SP – finalidade, fluxo e realizações de pareceres e orientações fundamentadas; Acidentes domésticos: o que fazer em caso de engasgo, hemorragia, queimadura e parada cardiorrespiratória; Cuidando de Quem Cuida – O poder da ação; Palestra do Coren-SP Sem Fronteiras – O papel da Educação Permanente em Saúde no processo em saúde no processo formativo e no fortalecimento da equipe multiprofissional da ESF.

Os interessados já podem efetuar sua inscrição pelo link: https://portal.coren-sp.gov.br/atividades-presenciais/?acao=carregar-formulario&atividade_id=10159&evento_id=179

“Convidamos todos os profissionais da área a participarem deste evento. Adamantina vai abrir as atividades do COREN e estamos felizes em receber a programação”, afirma Franciele Anselmo, secretária de Saúde.