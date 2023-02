LF STÚDIO DE PILATES: Atendimento individual com qualidade especial…

Com a proposta de oferecer a base para que todos que vivem a realidade da deficiência não se sintam sozinhos e tenham acesso ás orientações, informações e motivação necessárias para uma melhor qualidade de vida, nasceu nesta semana em Adamantina oficialmente o GAAFPD (Grupo de Acolhimento e Apoio a Família e Pessoa com Deficiência).

A primeira reunião foi realizada na noite da última quarta-feira (1) na sede da Sociedade São Vicente de Paulo e contou com a presença de representantes de diferentes segmentos da sociedade. Na oportunidade, foram apresentados aos presentes os objetivos do projeto.

O GAAFPD tem o apoio da Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Mas tem como idealizadora a pós-graduada em Intervenção Aba no Transtorno do Espectro do Autismo, Rosana Correa Narducci, que também é mãe de um adolescente com TEA (Transtorno do Espectro Autismo).

Segundo relatou a especialista ao Jornal Diário do Oeste, a criação do Grupo tem como objetivo tentar suprir essas lacunas e criar uma rede de apoio, surgiu a ideia da criação de um programa de atendimento, orientação, encaminhamento e acompanhamento individual, familiar e em grupo, voltados às pessoas com deficiência e às suas famílias.

“Vamos desenvolver um trabalho de acolhimento das famílias que estão às vezes passando pelo processo de investigação ainda ou pela fase do luto (quando acabaram de receber o diagnóstico) e vamos apoiar essas famílias”, asseverou Rosana. “Contaremos com o apoio de profissionais que vão falar a respeito dos direitos do deficiente ao tratamento e dentro da sociedade”, declarou ao Diário.

Além das reuniões presenciais, os interessados poderão ter acesso ao trabalho do Grupo e receber informações sobre as atividades a serem realizadas por meio dos seguintes canais de comunicação: Instagram (@gaafpd) e WhatsApp/ligação (18) 98152 7751.