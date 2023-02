FUTSAL DE FÉRIAS: Psirico/Betwins Games vence de virada e está nas semifinais

O time do Psirico Futsal/ Betwis Games/ Agroeste Tratores/ Senaic/Marcão Auto Peças/ Rezende.com Informatica/COZ Jeans/ Larissa Vieira Nutricionista/ I Luz Solar, de virada conquistou a sua vaga para as semifinais da 15ª Copa Unipedras/ UNIFAI/ Selar de Futsal de Adamantina.

O JOGO

Em uma partida muita disputada entre as duas equipes com várias chances de gols desperdiçadas, logo no início do jogo o Psirico, tomou o golpe e saiu perdendo por 2 a 0. Com umas substituições feitas pelo treinador interino Pedro Capelo, que impôs um novo ritmo em quadra e buscou o empate ainda na primeira etapa com dois gols de Jeanzinho.

Já no início da segunda etapa ampliou o marcador novamente com Jeanzinho e nos minutos finais da partida em uma bola alçada do bom goleiro Gabiru na área adversária encontrou o jogador Luis Mantovani (ex Ferroviária de Araraquara), que usando sua experiência com toque sutil de cabeça encobriu o goleiro Ilton do Caveirão F.C., decretando assim a vitória e classificação por 4 a 3, diante do bom time do Caveirão F.C. Iacrí/ JWB Transportes/ ENA Coletas e Reciclagens de Óleo.

HOOKAH VALEM

Ainda pela 10° rodada das quarta de finais, realizada na segunda-feira (6) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, o Hookah Valem F.C/ Pé na Areia Sport Bar/ Supermercado Godoy-Rede Smart/ Nova Foto e Ótica/ Imperial Produtos de Limpeza J.J, garantiu sua classificação para semifinais ao golear por 7 a 2 o Orvate Financeira F.C./ Lucélia.

ORGANIZAÇÃO

Selar – Ronaldo Dutra “Tuiuiú ” e Luciano Netto.

-Na foto, o dracenense Jeanzinho,marcou três vezes para o Psirico.