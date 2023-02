Prof. Hélio deixa posto de líder do Governo Cardim na Câmara e Cid Santos é escolhido como substituto

Apoiado pela sua torcida que incentivava a todo momento o time do CW Motos/ Lá Brizza Cosméticos do treinador Claiton Moreno “Zé Maria”, garantiu em uma partida acirrada e disputada, a sua classificação para as semifinais da 15ª Copa Unipedras/ UNIFAI/ Selar de Futsal de Adamantina, ao derrotar por 4 a 3 o bom time do Guarani F.C/ Capaz/ Med Imagem/ Sorte Bets/ Varejão de Carnes BG.

O JOGO

Sabendo da dificuldade que iria encontrar em um adversário dificil, que entrou em quadra com os desfalques dos jogadores Caique, do goleiro mato-grossense Acácio Fernando e além do treinador Alex Fratelo’s, que cumpria suspensão, os comandados de Claiton Moreno “Zé Maria”, entrou em quadra buscando a sua classificação para semifinais a todo custo, mesmo sendo pressionado pelos experientes jogadores adversários Dudinha e Juninho Maia.

Bem postada em quadra, o CW Motos, resistiu a pressão do adversário, não se intimidou e mostrando um bom futsal com muita raça e vontade saiu com a vaga para semifinais ao vencer por 4 a 3, com o destaque para o jogador Osvaldocruzense Igor, com muito talento com a bola nos pés e fez 3 gols enquanto Betinho Procópio definiu o resultado.

PANELA CAIPIRA

Na outra partida realizada na sexta-feira (3) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, o Restaurante Panela Caipira/ Morro se classificou ao vencer por 5 a 3 o Mariápolis E.C.

ORGANIZAÇÃO

Selar – Ronaldo Dutra “Tuiuiú ” e Luciano Netto.

Na foto o osvaldocruzense Igor, que marcou três vezes.