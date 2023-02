Motorista morre em acidente com 3 veículos no Anel Viário Norte de Ribeirão Preto, SP

Um motorista de 30 anos morreu depois de bater de frente com um caminhão de lixo na manhã desta terça-feira, (31/01/2023), na BR-153, em Nova Granada (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 10h, no quilômetro 32. O rapaz conduzia um Celta sentido Rio Preto/Nova Granada, quando, ainda por motivos a serem apurados, teria invadido a pista contrária e batido de frente com o caminhão de lixo da Prefeitura de Icém (SP).

O motorista do Celta morreu na hora e o condutor do caminhão nada sofreu. A perícia esteve no local e as causas serão investigadas.

A pista ficou interditada por cerca de 3 horas, porém o trânsito foi desviado para os acostamentos.