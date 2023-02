FUTSAL DE FÉRIAS: Garotos levam Panela Caipira para as semifinais

Os garotos do time do Restaurante Panela Caipira/ Morro Lucélia/ Marcin Funilaria/ Gêmeos Pub/ Bicicletaria Ideal, com um bom futsal apresentado em quadra levou o time luceliense para as disputas das semifinais da 15ª Copa Unipedras/ UNIFAI/ Selar de Futsal de Adamantina, ao vencer por 5 a 3 o Mariápolis E.C/ Vidraçaria Xavier.

O JOGO

Com um início apagado em quadra e envolvido pelo time adversário que saiu em vantagem no placar, o treinador Bruno Queiroz da equipe do Restaurante Panela Caipira, sem medo foi ousado nas suas substituições ao trocar os mais experientes pelo os garotos, deixando apenas Dione que anulou o bom jogador Elton, com sua forte marcação.

As substituições do treinador surtiram efeitos nos garotos que em quadra deu o time um novo animo e ritmo de jogo mostrando a diferença, correndo atrás do placar até conseguir a virada diante do bom adversário, o time mariapolense do treinador Odair Baiano, pelo resultado final de 5 a 3.

Com o destaque da partida para o jogador Cauan que marcou três vezes enquanto Jackson Lima e Carusinho completaram a vitória.

CW MOTOS

No outro jogo das quartas de finais realizada na sexta-feira (3), em jogo muito disputado o CW Motos/ Lá Brizza Cosméticos, conquistou sua classificação para as semifinais ao vencer por 4 a 3, o bom time do Guarani F.C/ Capaz/ Med Imagem/ Sorte Bets/ Varejão de Carnes BG.

ORGANIZAÇÃO

Selar – Ronaldo Dutra “Tuiuiú ” e Luciano Netto.

Na foto, os garotos lucelienses Ryan, Carusinho e o Cauan, foram os destaques do Restaurante Panela Caipira/ Morro Lucélia.