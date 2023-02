Câmara volta do recesso e 1ª sessão ordinária do ano é nesta segunda-feira

A reportagem do Folha Regional recebeu uma informação para ser apurada: a troca do líder do Governo Márcio Cardim na Câmara Municipal. O posto era até então ocupado pelo vereador Hélio José dos Santos (Prof. Hélio), do PP (Partido Progressistas) e que exerce o 5º mandato no Poder Legislativo de Adamantina.

A Administração Municipal confirmou em resposta ao FR na última quinta-feira (2): “A mudança ocorreu, pois, o vereador Hélio pediu para ser substituído”.

A nomeação do legislador progressista havia sido oficializada pelo prefeito no Ofício nº 451/2021/GAB, protocolado na Câmara com data de 1º de setembro de 2021.

“Ele deu uma colaboração importante ao executivo durante esses anos e também com finalidade de oportunizar a outros colegas a experiência de ser líder do governo na câmara”, completou a Administração.

Com a abertura da vaga após a saída, Cardim escolheu o vereador Cid Santos (União Brasil), que está no 1º mandato e já pertence ao seu grupo de apoio, para ocupar o posto.

No mesmo Ofício de 2021, o chefe do executivo nomeou ainda como líder da Bancada na época Partido Democratas e agora União Brasil o vereador Ricardo Cangirão, que também exercer o 1º mandato e faz parte do grupo de apoio à Administração. Mas ele permanece no posto.