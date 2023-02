Energisa destina recursos do imposto de renda para Fundos do Idoso e da Infância de Adamantina e Inúbia Paulista

A criação da área gastronômica no Parque dos Pioneiros é uma das prioridades para 2023 da Prefeitura de Adamantina, que publicou edital de abertura do processo licitatório para contratar empresa especializada na efetivação do projeto.

Chamado até então como área de food trucks, o local oferecerá no total 17 espaços, sendo 13 fixos com estrutura de alvenaria e 4 rotativos, onde proprietários de trailers de lanche poderão se instalar mediante futuras regras a serem estabelecidas pelo setor municipal competente.

Para a contratação da empreiteira vencedora da licitação, a Prefeitura dispõe de recursos destinados pelo Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos) por meio de convênio com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. O valor previsto é de até R$ 751.457,65, sendo R$ 615.073,96 de responsabilidade do governo do estado de SP e R$ 136.383,69 de contrapartida do Município.

Com base no edital do processo licitatório, o projeto prevê a construção de containers para uso de food trucks, deck e obras de acessibilidade nos banheiros no Pioneiros.

A realização da sessão relativa ao certame estava marcada para a última quinta-feira (26).