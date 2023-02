Caminhão bate contra outro na Rodovia Washington Luís em Araraquara

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo publicou nesta sexta-feira, 3 de fevereiro, o edital do concurso para 400 vagas de escrevente técnico judiciário, cargo de ensino médio completo com salário de R$ 5.480, além dos auxílios para saúde, alimentação e transporte. As oportunidades são para a comarca da capital.

O cadastramento dos candidatos deverá ser feito de 17 de fevereiro a 28 de março, pelo site da Fundação Vunesp, no endereço www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 81.

A aplicação da prova está prevista para 28 de maio de 2023, um domingo, na capital.

O edital, com todas as informações sobre o certame, pode ser visto no site da Vunesp.

Outras informações podem ser obtidas pelo site www.vunesp.com.br ou pelo link “Fale Conosco” da página da Vunesp.