ARTIGO: Província, FAI/UniFAI (sic) e Aposentadoria…

“Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos; e, por estranho que pareça, sou grato a esses professores.” (Khalil Gibran)

“somos todos água, de diferentes rios, por isso, é tão fácil se encontrar…” (John Ono Lennon)

Sérgio Barbosa (*)

Vai ser um tanto quando complicado escrever este texto, porém, prometo que vou tentar colocar os fatos, ainda, de um jeito ou de outro para todos/as em meio aos desencontros deste TEMPO NOVO TEMPO…

Primeiro, agradeço o CONVITE e o APOIO desde quando desembarquei na PROVÍNCIA para desenvolver atividades docentes na então FAI, neste caso em especial, ao prof. Dr. RUBENS GALDINO DA SILVA…

Segundo, a OPORTUNIDADE do desenvolvimento de diversas atividades por meio do DE.COM- Departamento de Comunicação em ações midiáticas e mercadológicas na organização acadêmica, portanto, A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR, assim, AVE PROF. DR. GILSON JOÃO PARISOTO (in memoriam)…

Terceiro, FUNCIONÁRIOS/AS, DOCENTES e DISCENTES da instituição, isso é, com os quais estive marcando presença nestes últimos 24 ANOS (desde fevereiro de 1.999 até 31/1/23, tendo em vista que todos/as foram IMPORTANTES nestes ANOS E ANOS…

Quarto, a COMUNIDADE PROVINCIANA que recebeu de BRAÇOS ABERTOS aquele PROFESSOR que apareceu por aqui, todavia, no início foram muitas IDAS E VINDAS entre SAMPA e ADAMANTINA para ministrar AULAS no curso de PUBLICIDADE & PROPAGANDA…

Tais AGRADECIMENTOS são mais do que necessários neste momento, considerando que depois de 33 ANOS, bem como, 66 ANOS de IDADE, chegou a tão esperada APOSENTADORIA e ponto quase final…

Desta forma, desde o início deste mês, não estou mais como PROFESSOR da instituição, ainda, trata-se de uma decisão PESSOAL e VOLUNTÁRIA, haja vista que entendo que SE FECHOU UM CÍRCULO mais do que interessante, agora, outros DESAFIOS em áreas afins ao JORNALISMO estão disponíveis em tempo de PÓS-GLOBALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL…

Também, de comum acordo com a MARTA, entendemos que a melhor opção é MUDAR DE ARES, neste caso, ir de MALA E CUIA para OURINHOS, província natal, onde residem irmã, cunhado, irmão e sobrinhos, também, a FAMÍLIA da MARTA que estão em CÂNDIDO MOTA…

Entretanto, tal MUDANÇA deverá ocorrer a partir de AGOSTO, tendo em vista que diversos COMPROMISSOS exigem, ainda, a PRESENÇA pessoal e profissional nestes lados…

Acredito que é mais ou menos isso que gostaria de trazer para quem acompanha os ARTIGOS OPINATIVOS deste articulista pelo ADAMANTINA NET, antes, eram publicados no jornal FOLHA REGIONAL…

ABRAÇOS PRA TODOS/AS. Ainda, QUE A FORÇA POSSA ESTAR COM VOCÊS neste TEMPO NOVO TEMPO que se chama hoje…

(*) Provinciano.