Obras de recapeamento asfáltico continuam em execução em Adamantina

No balanço anual divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), Adamantina fechou o ano de 2022 de forma positiva, pois o município registrou crescimento em números de empregados com carteira assinada em comparação com 2021. O saldo de vagas de empregos criados ano passado é de 659.

No segmento do agronegócio o saldo foi de 33 empregos. Estes números tem relação direta com a entressafra da cana-de-açúcar, onde o número de demissões aumenta. No entanto, em comparação com 2022, o saldo também foi positivo, indicando uma retomada e crescimento na economia.

Já na construção o saldo foi de 66 e no comércio de 44. Os dois setores que se destacaram na geração de empregos com carteira assinada foram o da indústria e o do comércio.

Na indústria, durante todo o ano de 2022, foram admitidos 716 trabalhadores e 489 foram desligados, o que gera um saldo de 227 vagas criadas. Já nos serviços, foram contratados 2001 trabalhadores e 1712 desligados, resultando em um saldo de 289 empregos criados.

Esses resultados apontam que o município teve saldo positivo em todos os grandes grupamentos do CAGED.

“Ficamos bem satisfeitos com os resultados obtidos, pois temos observado uma retomada em potencial. Nosso objetivo é continuar fomentando todos os segmentos que geram emprego e renda em nosso município. Para isso, estamos desenvolvendo diversas ações como cursos de capacitação, investimentos em políticas públicas, estudos voltados a concessões e novo distrito industrial, além de novas oportunidades como por exemplo, a Feira da Mulher Empreendedora que acontecerá no dia 11 de março, que tem o objetivo não só de dar visibilidade para essas mulheres como também fomentar seus negócios e atrair turistas para nossa cidade”, afirma Luciana Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico.