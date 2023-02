Adamantina fecha 2022 com saldo positivo na geração de emprego

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) divulgou nesta quarta-feira, 1º, o resultado da 3ª edição do Vestibular 2023, com início do período de matrículas nesta quinta, 2, e segue nos dias 3 e 6 de fevereiro no Câmpus I (Av. Nove de Julho, 730) ou no hotsite unifai.com.br/matricula.

Os interessados em efetuar a matrícula presencialmente têm o horário das 9h às 12h e das 13h às 17h disponível. A classificação ocorreu por meio de análise do Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio, Certificação do Ensino Médio via Encceja ou notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Para efetuar a matrícula, o/a candidato/a precisa ter em mãos duas cópias simples da Cédula de Identidade (RG), do CPF do candidato e de seu representante legal (se menor), da Certidão de Nascimento ou Casamento, do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente e respectivo Histórico Escolar e uma foto 3×4 recente.

As aulas terão início em 6 de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3502-7010.