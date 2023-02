Licitação de concessão de áreas industriais é suspensa para revisão de edital

Na última semana, mais de 260 estudantes de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais embarcam para o Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza (CPS). Divididos em grupos, eles têm como destinos as cidades de Londres, Brighton, Cambridge, Canterbury, Eastbourne, Oxford e Worthing, na Inglaterra, e de Dublin, na Irlanda.

Entre os alunos selecionados, três são de Adamantina: Geovanna Silva Dias, da Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente; Thainá Leoncio Gotardo, da Etec Engenheiro Herval Bellusci; e Jose André de Moraes Rio, da Fatec Adamantina.

No início de fevereiro, a adamantinense Geovanna Silva Dias, aluna do Ensino Médio Integrado ao Técnico de Desenvolvimento de Sistemas da Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente, embarca com destino à cidade inglesa de Cambridge.

Além de Geovanna, outros dois alunos e dois docentes de unidades Centro Paula Souza na cidade foram selecionados para programa de intercâmbios culturais no exterior e já estão vivenciando a experiência de fazer uma viagem internacional, com duração de quatro semanas e tendo a oportunidade de realizar um curso intensivo de língua inglesa e aprender sobre a cultura local.

Thainá Leoncio Gotardo, de 17 anos, é aluna do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio da Etec Engenheiro Herval Bellusci. Ela embarcou para a Inglaterra no dia 19 de janeiro. Segundo o diretor da unidade, professor José Geraldo de Souza, está gostando muito e no final de fevereiro retorna ao Brasil.

No final do ano passado, o Diário do Oeste entrevistou a jovem, de 17 anos, logo após ter sido selecionada. Ela classificou a oportunidade como única e como um presente, especialmente por ter descoberto uma grave doença neste mesmo período de 2021. “O ano passado (2021), nessa mesma época, descobri que estava com CA e fizemos rifa pra ajudar no tratamento e hoje estamos fazendo pra viagem”, destacou a jovem. “Sempre sonhei em fazer intercâmbio, mas achava isso impossível, porém como eu sempre falo, não há nada que Deus não possa realizar, não é?”, afirmou a jovem.

Já o acadêmico do curso de gestão comercial da Fatec Adamantina, Jose André de Moraes Rio, de 24 anos, também embarcou este mês com destino a Dublin, capital da Irlanda. José André é o mais experiente dos adamantinenses contemplados pelo Programa de Intercâmbio, mas destacou, também em entrevista no final do ano passado, que iria aproveitar a oportunidade para conhecer toda o Reino Unido (formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) e outros países vizinhos.

ÚLTIMOS EMBARQUES

No dia 4 de fevereiro está previsto o embarque do penúltimo grupo, com 20 estudantes de Fatecs, que tem como destino a cidade de Cambridge, na Inglaterra.

Já o último grupo, com saída prevista para 18 de fevereiro, vai para Dublin, na Irlanda. Serão 23 alunos, divididos entre estudantes de Etecs e Fatecs.

O PROGRAMA

O Intercâmbio Cultural beneficia os estudantes inscritos com melhor aproveitamento acadêmico dos cursos e unidades de ensino. Do total de 329 bolsas de estudo oferecidas, 241 destinaram-se às Etecs, sendo 3 vagas para alunos de cursos técnicos EaD. Para as Fatecs, 88 alunos foram selecionados, com 4 vagas para estudantes matriculados em cursos a distância.

Estão previstas as seguintes despesas pagas: passagem aéreas de ida e volta, hospedagem em casa de família, alimentação (café da manhã e jantar), traslado no país de destino, seguro-viagem e ajuda de custo. Acompanhados de monitores do Centro Paula Souza, os estudantes terão uma grade de aulas e passeios para conhecer a cultura do país visitado.