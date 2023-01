Grupo de Acolhimento e Apoio à Família e Pessoa com Deficiência faz primeira reunião nesta quarta-feira

Foi publicada na semana passada na imprensa local a abertura do processo licitatório (Tomada de Preços nº 03/2023) para a contratação de empresa especializada na execução de recapeamento asfáltico nas vias de acesso ao conjunto habitacional Governador Mário Covas Júnior.

Em resposta à reportagem do Folha Regional, o Departamento de Convênios da Prefeitura de Adamantina informou que serão beneficiadas a Rua José de Oliveira Junior (trecho entre Rua Zequinha de Abreu e Rua vereador José Russafa) e a Rua Santa Catarina (trecho entre Alameda Padre Nóbrega e Rua Antônio Pires Ribeiro).

As obras contarão com recursos viabilizados por meio do convênio estadual foi firmado pela Prefeitura com a Secretaria da Habitação para Programa Especial de Melhori-as (PEM). O valor do repasse é de R$ 350 mil mais contrapartida R$68.097,15 do Município.

Ainda conforme passado pelo Departamento, ao todo serão executados 5.531,92 metros quadrados de recapeamento nas referidas vias.

A sessão referente à licitação, na qual ocorrerá a entrega dos envelopes, está marcada para as 8h45 do próximo dia 7 de fevereiro, no Paço Municipal. O edital pode ser consultado no site adamantina.sp.gov.br ou mais informações pelo telefone 3502 9010.