Feira da Mulher Empreendedora registra mais de 130 inscrições

As Pró-reitorias do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) realizam dias 1, 2, 3 e 6 de fevereiro, o 3º Encontro Pedagógico para Docentes da UniFAI (III EPEDU). A terceira edição do EPEDU tem o objetivo de intensificar as atividades de capacitação e planejamento dos docentes para o atual semestre letivo. A programação ocorrerá no Câmpus II.

“A ação se iniciou em 2022 e tem-se repetido todo início de semestre letivo. É um momento de diálogo entre o grupo gestor e os docentes, com apresentação de relatórios das prós-reitorias dos semestres anteriores e de metas a serem cumpridas no próximo semestre”, afirma a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini.

Haverá reuniões dos coordenadores com seus respectivos docentes de curso, capacitações importantes quanto à plataforma de elaboração de provas (Qstione) e a de elaboração de projetos de pesquisa e de extensão (DreamShaper). A programação também prevê a recepção de novos docentes, dos calouros e dos alunos veteranos, fala do reitor e uma palestra motivacional.

Programação

No dia 1º, às 9h, haverá reunião das pró-reitoras com os coordenadores de curso e Responsáveis Técnicos (RT) na sala 11 do Câmpus II. Para as 14h está agendada a recepção dos novos docentes no auditório Miguel Reale. Às 19h30 haverá reunião geral de docentes e uma palestra sobre inclusão no auditório.

Em 2 de fevereiro, às 9h, na sala 11 do Câmpus II, está programada uma reunião dos coordenadores com a Pró-Reitoria de Extensão sobre “Programa, desafios e as Semanas Acadêmicas”.

Às 14h, também na sala 11, haverá reunião com docentes e orientadores sobre TCC e Metodologia de Pesquisa pela Plataforma DreamShaper, de elaboração de projetos de pesquisa e de extensão.

Dia 3 de fevereiro, às 9h, na sala 11, haverá reunião com os coordenadores dos departamentos de Medicina e Ciências Biológicas & Saúde sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 2023.

Para as 19h30, na sala 11, está agendada uma reunião sobre a Plataforma Qstione com todos os docentes.

No dia 6, às 7h30, haverá recepção dos calouros dos cursos integrais. Às 19h30 será realizada uma reunião sobre a Plataforma Qstione para os docentes que não comparecerem no dia 3 e a recepção dos calouros dos cursos noturnos.