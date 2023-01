CLÍNICA VIDA E SAÚDE: Muitos OLHARES em busca de um único OLHAR…

“O sorriso é o cartão de visitas do nosso rosto e o dentista é quem nos dá a confiança para exibi-lo todos os dias!” (Beatriz Mello)

Os anos passam para todos os lados, todavia, deve-se considerar que em nível profissional, quanto mais o tempo corre para aqueles que acreditam na profissão, fica evidente o compromisso com o público alvo e assim por diante…

Também, deve-se registrar que a proposta desenvolvida desde o ano de 1.977, continua mais atual do que nunca, tendo em vista o compromisso e a responsabilidade com os pacientes em nível regional…

Neste cenário adamantinense, MASAYUKI YAMAURA, diplomado em Odontologia pela FOA/UNESP de Araçatuba (1.976), possui a credencial profissional de ser o 15º. Cirurgião Dentista quando montou o seu Consultório na cidade…

A presença do apoio familiar se faz presente desde o início e com mais de quatro décadas de atuação na área odontológica, ainda, sempre com a presença da esposa, HISSAKO TANAKA YAMAURA e depois, com a chegada na família do filho, MARCELO YAMAURA…

Neste contexto familiar, o nome YAMAURA se tornou uma referência em qualificação e atendimento, primeiro com o trabalho de MASAYUKI e depois, com a presença do filho, MARCELO, diplomado em Odontologia pela UniFAI…

Tais informações são necessárias para que o olhar de quem está do outro lado possa estar em sintonia com a proposta profissional do COY em nível regional, considerando que a tradição para se manter no mercado, exige atendimento e compromisso…

MASAYUKI e MARCELO, desenvolvem atividades afins aos objetivos da ODONTOLOGIA em todas as áreas, também, na HARMONIZAÇÃO OROFACIAL…

Também, marca presença no COY, a Psicóloga LUCIANA P. MARTINS YAMAURA, esposa do MARCELO, com atuação no atendimento clínicos nas áreas infantil e adolescência, bem como, com intervenções e abordagens por meio da proposta Analítica Comportamental…

MARCELO e LUCIANA são pais da pequena ALICE, única netinha do casal MASAYUKI e HISSAKO, portanto, tudo indica que a tradição deve seguir o seu caminho na FAMÍLIA YAMAURA…

De acordo com a proposta do COY-Centro Odontológico Yamaura, “liberdade de escolha de horários não convencionais, inclusive aos sábados e feriados; atendimentos programados intensivos quando necessário”, ainda, “experiência clínica de 45 anos dedicados à reabilitação oral aliado às abordagens contemporâneas da odontologia e à filosofia “taylor made”…

No ano de 2.012, MASAYUKI recebeu a “Comenda e Medalha Tiradentes concedida pelo CRO/SP- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, também, em 2.015, por meio de análise dos currículos acadêmicos e profissionais pela diretoria executiva da SBRO- Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral, recebeu a diplomação, tornando-se membro efetivo da SBRO…

A marca COY está cada vez mais se fortalecendo no mercado focado nas áreas da ODONTOLOGIA e PSICOLOGIA, tendo em vista que a PREVENÇÃO continua sendo a melhor alternativa para a SAÚDE…

Um outro detalhe a ser considerado é que MARCELO se formou na primeira turma do curso de Publicidade & Propaganda da FAI/UniFAI (2.001), tendo desenvolvido atividades profissionais como PUBLICITÁRIO DIPLOMADO, ainda, com atuação em Direção de Arte, Design e “early adopter”…