Secretaria de Assistência Social de Adamantina apoia criação do Grupo de Acolhimento e Apoio a Família e Pessoa com Deficiência

A alimentação escolar segue com o propósito de fornecer uma alimentação de qualidade, segura, com valor nutricional adequado para o crescimento e desenvolvimento do aluno durante o período letivo.

Sabendo disso, a Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento de Alimentação Escolar, realizou uma formação com as merendeiras antes do retorno das crianças às salas de aula.

Durante a última semana, as profissionais foram orientadas sobre a importância da implementação das boas práticas de manipulação, a fim de proporcionar a qualidade higiênico-sanitária e prevenir assim possíveis contaminações.

“Além dessa capacitação foi realizado um curso culinário “Receitas Sem Açúcar” na cozinha do Programa Cozinhalimento para aprenderem passo a passo a execução das receitas, que serão implementadas nos cardápios de 2023”, conta Aline Bassoli, nutricionista.

A nutricionista conta que a escolha da cozinha do Programa Cozinhalimento foi motivada por ser um local ideal para executar as receitas, por estar equipado com utensílios e equipamentos de cozinha de qualidade.

Novidades para 2023

Neste ano, o cardápio continua seguindo as legislações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) com o objetivo de formar hábitos alimentares saudáveis. “Para 2023, vamos acrescentar novas preparações no cardápio para que o aluno tenha maior diversidade na alimentação”, assegura.

Aline ressalta que a alimentação escolar adequada é fundamental para o desenvolvimento das crianças, pois tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que garantam as suas necessidades nutricionais preconizadas pelo PNAE, durante o período letivo.

“Os cardápios da alimentação escolar são elaborados pelo nutricionista responsável com utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura da localidade, pautando-se na sustentabilidade e diversificação agrícola da região, na alimentação saudável e adequada”, garante.