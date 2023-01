Capotamento deixa uma pessoa ferida

Uma pessoa sofreu ferimentos em acidente de trânsito ocorrido na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), que liga os municípios de Bastos e Iacri, no início da noite deste domingo, dia 29. A vítima do capotamento de um veículo Civic, ocorrido por volta das 18h10, foi conduzida para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal de Bastos.

Segundo informações, a Polícia Militar Rodoviária Base de Tupã, equipe do cabo Lopes e cabo Portela, e Corpo de Bombeiros foram acionados para atendimento de acidente de trânsito no quilômetro 99 da SP-457 e no local foi constatado que um automóvel Civic, placas de Bastos, trafegava sentido Iacri a Bastos e no local, por motivos a serem apurados, capotou.

Ainda de acordo com informações estavam no veículo o condutor e um passageiro e um dos ocupantes foi conduzido pela ambulância para receber atendimento no Pronto Socorro de Bastos.