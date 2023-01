Ferinha Fut se reabilita na Copa UniFAI de Futsal Municipal

Todas as parcerias são importantes em todas as áreas do mercado em tempo de pós-globalização midiática, portanto, faz-se necessário estar constantemente em conexão com as possibilidades afins aos interesses mercadológicos.

Neste cenário, todas as Organizações que atuam nas áreas da produção e serviços, necessitam da divulgação para as atividades desenvolvidas em busca do público alvo.

Portanto, o contexto atual oferece diversas opções de atuação por meio das denominadas plataformas digitais, tendo em vista a tecnologia que está em sintonia com as Redes Sociais disponibilizadas no mercado.

Parcerias efetivas

Desta forma, a ACE- Associação Comercial e Empresarial de Adamantina por meio de parceria com SITES e PORTAIS de Notícias em nível regional (Adamantina, Lucélia, Osvaldo Cruz e Dracena), estará publicando matérias assinadas pelo Jornalista Diplomado, SÉRGIO BARBOSA, ainda, tendo como pautas as Organizações Empresariais de Adamantina.

Também, trata-se de um projeto editorial que tem como proposta a publicação do e-book/livro digital, a saber: ADAMANTINA: Novas Perspectivas de Organizações Empresariais, Volume 2.

Deve-se registrar que no ano de 2.021, a ACE em coedição com a ASSPEM (Lucélia) e EDIÇÕES LITERÁRIAS (Presidente Prudente), publicou o volume 1 deste projeto editorial, ainda, os textos foram postados em SITES das cidades de Adamantina, Lucélia e Osvaldo Cruz.

Adamantina Net

Neste ano, as parcerias continuam com a mesma proposta editorial, ou seja, todas as semanas e de acordo com as pautas do ADAMANTINA NET, serão postados 2 TEXTOS das Organizações de Adamantina visando a divulgação das atividades das mesmas, todavia, buscando apresentar um outro lado para o MERCADO neste TEMPO NOVO TEMPO…

Neste Projeto Editorial, além das EDIÇÕES LITERÁRIAS na coedição do E-BOOK/LIVRO DIGITAL, estará participando com APOIO INSTITUCIONAL, a Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicação/Universidade Metodista de São Paulo.

A coordenação editorial e redação dos textos está com o jornalista diplomado, SÉRGIO BARBOSA; os Projetos Editorial e Gráfico, bem como, Capa, do jornalista diplomado, RICARDO TORQUATO e Revisão de Textos de MARTA DE SENA BARBOSA.

Portanto, deve-se considerar que por ser uma segunda edição, ou seja, VOLUME 2, a publicação do E-BOOK/LIVRO DIGITAL, bem como, a impressão de 100 (cem) exemplares como apoio (arquivo, cortesia e outros), deverá apresentar pela segunda vez para o Mercado em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL, novas PERSPECTIVAS ORGANIZACIONAIS em diversas áreas em tempo de pós-globalização organizacional.

De acordo com o presidente da ACE, empresário RICARDO HADDAD, tal projeto editorial “tem como objetivo a divulgação das Empresas de Adamantina nas diversas Plataformas digitais por meio das parcerias com Sites e Portais de Notícias em nível regional. Também, apresentar uma nova proposta de Marketing para o mercado com apoio da ACE.”

Portanto, a parceria entre o site ADAMANTINA NET e a ACE/Adamantina vem de encontro com os desafios deste tempo novo tempo para as ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS, ainda, fortalecendo a proposta que envolve o MERCADO na perspectiva do MARKETING DIGITAL.