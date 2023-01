ARTIGO: Província, Aloprados/as e Patriotários/as…

“Em ordem cronológica, Deus, família e pátria são, em nossa história, as grandes matrizes do mal e da imoralidade: é em nome desses três espantalhos que a humanidade se permitiu cometer seus piores crimes.” (Contardo Calligaris)

Sérgio Barbosa (*)

Faz alguns dias, isso é, depois do dia 8 deste mês, ainda, logo após o DIA SEGUINTE, que aquela CAMBADA denominada de PATRIOTÁRIOS/AS PROVINCIANOS/AS, desapareceram e pelo jeito, sem deixar vestígios pelo caminho…

Isso é, ficaram aquelas IMAGENS GRAVADAS e postadas nas REDES SOCIAIS deste e do outro lado, portanto, o RASTRO está mais do que REGISTRADO para um desencontro sem mais e com muitos menos nos próximos capítulos…

Também, tem aquela tal ASSOCIAÇÃO que andou aprontando muitos ATOS contra a DEMOCRACIA com o seu time de PATRIOTÁRIOS/AS, mas, como diz o dito popular, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO…

Outra coisa, estive nesta quinta-feira, 26, no período da manhã em algumas idas e vindas pelo centro provinciano e fiquei em ESTADO DE ALERTA para tentar encontrar um CAMISA AMARELA andando de um lado para o outro, porém, pelo visto (sic), os/as mesmos/as DESPARECERAM ou estão ESCONDIDOS por causa disto ou daquilo…

Ainda bem que ficaram os tais REGISTRO GRAVADOS para muitos DESENCONTROS com a JUSTIÇA, todavia, ainda, muitos/as continuam tentando aquele ALGO MAIS, haja vista que são as eternas MENTES MEDÍOCRES PROVINCIANAS…

Espera-se que tais ALOPRADOS/AS, ou seja, aqueles/as que estão espalhados nos quatro cantos desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, inclusive nos lados das PAREDES ALVAS, sejam devidamente identificados/as para muitos ESCLARECIMENTOS sobre os ATOS GOLPISTAS…

Ah! Quem resolveu aparecer nesta semana na MÍDIA, foi o VAMPIRO GOLPISTA, isso mesmo, aquele do GOLPE de 2.016 pra cima da presidenta DILMA; como sempre, nestas ocasiões festivas, essa turma sempre aparece de um jeito ou de outro…

Por aqui, deve-se considerar que está valendo aquela frase do passado, a saber: OU A PROVÍNCIA ACABA COM A DENGUE OU A DENGUE ACABA COM A PROVÍNCIA…

Mas, ainda bem que existe EL PINÓQUIO PROVINCIANO pra fazer a diferença deste lado, porém, o tempo está correndo contra o DITO CUJO e o mesmo pode nas próximas eleições provincianas, ficar sem isto e mais aquilo…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista DIPLOMADO.

e-mail: [email protected]