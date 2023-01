Moradores do Jardim Paulista cobram instalação de lombada e alertam sobre acidentes

A Selar (Secretária Municipal de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina) em parceria com UniFAI, iníciou nesta terça-feira (24), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, a Copa UniFAI/Selar Municipal de Futsal de Categorias Menores.

Com a presença de pais e esportistas três jogos foram marcados com o destaque para equipe do Guarani / Capaz, com os gols marcados por: Zé Henrique, Marcinho, Kaique, Júlio, Kaynan e Davi, vencendo por goleada por 6 a 1 o Ferinha Fut, no terceiro jogo da noite.

Ainda aconteceu os seguintes resultados:

No primeiro (Sub- 11) CT Falcão 12/ DG Sports (C) goleou por 6 a 1 o CT Falcão 12/ DG Sports (B)

No segundo (Sub-13) CT Falcão 12/ DG Sports (A) venceu por 5 a 2 o CT Falcão 12/ DG Sports (B).

Encerrando os jogos (Sub-13) CT Falcão 12/ DG Sports (C) venceu por 3 a 2 Inúbia Paulista/ CME.

SEGUNDA RODADA

A segunda rodada acontece na quinta-feira (26) às 19h00.

No primeiro no (Sub -13), Ferinhas Fut X CT Falcão 12/ DG Sports (C)

No segundo (Sub- 11) CT Falcão 12/ DG Sports (A) X Guarani/ Capaz

No terceiro (Sub -13) Inúbia Paulista/ CME X CT Falcão 12/ DG Sports (B)

E no complemento da rodada (Sub- 13) CT Falcão 12/DG Sports (A) X Guarani/ Capaz.

EQUIPES PARTICIPANTES

SUB -11

– CT Falcão 12 / DG Sports (A)

– CT Falcão 12/ DG Sports (B)

– CT Falcão 12/ DG Sports (C)

– Guarani/Capaz

– Inúbia Paulista

SUB – 13

-CT Falcão 12/ DG Sports (A)

– CT Falcão 12 DG Sports (B)

– CT Falcão 12 DG Sports (C)

– Guarani/ Capaz

– Ferinhas Fut.

– Inúbia Paulista/ CME

-Na foto, a equipe do Guarani/ Capaz do treinador Alex Fratelo’s.