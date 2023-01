FUTSAL: Tem mais uma equipe classificada para a próxima fase

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, finalizou a Avaliação de Densidade Larvária e o índice Predial. 1,34 indica que o município está em 1,34 situação de alerta.

Foram visitados 620 imóveis para verificar a presença de focos do mosquito Aedes Aegypti. O sorteio das quadras, onde estão os imóveis que receberam a visita, foi realizado conforme os critérios que foram preconizados pela Superintendência de Controle de Endemias do Estado de São Paulo.

Com os dados atualizados na manhã de hoje (26), pela Vigilância Epidemiológica, os números de casos de dengue no município somam 130. A pasta pede que os munícipes continuem tomando todos os cuidados necessários a fim de auxiliar no combate da doença.

Para isso, é fundamental que a população fique atenta com locais com água parada, observar os ralos de escoamento de água pluvial, pois a sua grande maioria pode reter água no seu trajeto. Por isso, coloque produtos químicos para evitar que o mosquito se prolifere nos canos.

O Departamento de Controle de Vetores está realizando as visitas nas residências orientando os moradores a evitar os criadouros do mosquito transmissor da dengue e, ainda, aplicando inseticida com o objetivo de eliminar o mosquito transmissor da dengue na fase adulta.

“Contudo, o grande problema está justamente no fato dos criadouros estarem em locais de fácil identificação. Precisamos que a população colabore, que não deixe água parada. Nossa equipe está trabalhando e fazendo a eliminação dos criadouros, mas se acumula água novamente e ninguém passa, um novo mosquito nasce”, afirma a secretária de saúde, Franciele Anselmo.

Ontem (25), foi realizada uma reunião com a equipe técnica da pasta com a articuladora da Atenção Básica da Departamento Regional de Saúde de Marília, Regina Brunharo com o objetivo de traçar estratégias para o combate ao mosquito Aedes Aegypti no município e a elaboração do Plano de Contingência Municipal.