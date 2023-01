Menor que matou homem e fugiu da Fundação Casa é recapturado pela Polícia Civil de Adamantina

Foi recapturado na manhã de hoje (25), pela Polícia Civil de Adamantina, o adolescente que agrediu, matou e colocou fogo no corpo de um homem no ano passado no Jardim Brasil e que havia fugido da Fundação Casa de Irapuru.

Policiais da DIG e DISE de Adamantina receberam informações do paradeiro do menor e iniciaram o trabalho visando a sua captura.

Ele foi localizado em sua casa por volta das 6h da manhã e novamente apreendido, foi encaminhado para a Fundação Casa onde volta à ficar sob a custódia do Estado.