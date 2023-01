Futuro Museu e Arquivo Histórico Municipal deve ser inaugurado no aniversário de Adamantina

As obras de reforma e a adequação do prédio que abrigará o futuro Museu e Arquivo Histórico de Adamantina estão praticamente concluídas.

As obras foram iniciadas no dia 21 de março de 2022 pela empresa Yasmim Moreira Santos Construtora Ltda, contratada por meio de processo licitatório realizado pela Prefeitura de Adamantina. Com prazo para o termino em ano, as obras estão praticamente finalizadas.

O Museu será instalado no imóvel em desuso que era sede da Igreja Budista de Adamantina, cuja destinação ao Município foi repassado pelo Colonia Japonesa.

Ainda de acordo com a Prefeitura, entre as reformas e adequações promovidas estão a substituição do forro, do piso cerâmico e azulejo nas áreas molhadas, instalação de esquadrias em vidro temperado e implantação de completa acessibilidade. Também foram executadas pintura, instalação de pisos intertravados, parte elétrica e entre outros.

As obras foram viabilizadas por meio de recursos oriundo do MIT (Município de Interesse Turístico). Com isso, Adamantina pode pleitear recursos do Governo do Estado para investimento em ações de infraestrutura e melhorias turísticas, como o caso do Museu e Arquivo Histórico.

No começo deste ano, o secretário de Cultura e Turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei, juntamente com o prefeito Márcio Cardim e os secretários Gustavo Tanigutti (Gabinete) e João Vitor Marega (Planejamento), visitaram as obras do futuro Museu e Arquivo Histórico do Município.

Também foi realizado encontro com vereadores Aguinaldo Galvão (presidente da Câmara), Riquinha, Paulo Cervelheira e Norico, além do representante da ACREA, Yuske Miyamura, no gabinete do prefeito Márcio Cardim, para tratar sobre a inauguração das obras, prevista para o aniversário da cidade, dia 13 de junho.