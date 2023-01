Semana é marcada por grandes perdas da Colônia Japonesa em Adamantina

Será lançado em fevereiro pela Prefeitura de Adamantina, através da Secretaria de Cultura Turismo, o projeto “Música e Cidadania para Todos”, que prevê uma série de ações para, através da música, levar arte, cultura, educação, conhecimento, técnicas e autoajuda para crianças, jovens e adultos, além de entretenimento para a população.

Entre as ações está prevista a reativação das fanfarras nas escolas estaduais e municipais do município. As fanfarras foram famosas nos anos 80 e 90, com apresentações e certa competitividade entre escolas e alunos.

Numa reunião na tarde desta terça-feira (24), entre o secretário de cultura turismo Sérgio Vanderlei, maestro Valter Negrini, dirigente de ensino Irmes Roque Mattara e os diretores Paulo Alves de Araújo (Helen Keller), Tatiani Qualho Ayachi (Fleurides) e Rosângela Romanini (Durvalino Grion), foram discutidos detalhes de execução.

As escolas já estão equipadas com instrumentos e a Cultura está incumbida de levar professores e músicos para o aprendizado. “Não temos dúvidas de que será um sucesso o projeto como um todo”, disse o secretário Sérgio Vanderlei. “E reativar as fanfarras será um ganho cultural e musical para nossos jovens e adolescentes”.

Já na esfera municipal a escola Eurico Leite de Moraes será a primeira a receber o projeto. As aulas devem começar em março.