Helicóptero Águia faz buscas em Adamantina por adolescente que matou homem e fugiu da Fundação Casa

Crime aconteceu no ano passado. Menor é acusado de matar e queimar o corpo da vítima

O Helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado na tarde desta terça-feira (24) e sobrevoou Adamantina na realização de buscas pelo menor de 14 anos acusado de agredir, matar e queimar o corpo de um homem de 48 anos em um crime que ocorreu no dia 6 de novembro do ano passado no Jardim Brasil.

Desde então, o menor seguia sob custódia da Fundação Casa de Irapuru, de onde fugiu há alguns dias e encontrava-se escondido em Adamantina.



Cientes de que o menor estaria solto, viaturas que faziam patrulhamento o avistaram e iniciaram o acompanhamento, porém, o mesmo entrou em uma região de mata sendo necessário o acionamento do radiopatrulhamento aéreo.

Até o momento da postagem desta reportagem não havia informações sobre a apreensão do menor, apenas do regresso da aeronave para a Base de Radiopatrulhamento Aéreo sediada em Presidente Prudente.

A reportagem do Adamantina Net segue acompanhando o caso.