Artesp e Eixo SP indicam construção de passarela na SP-294 em Adamantina

Em Adamantina, a região dos bairros Parque do Sol e Vila Jamil de Lima, cortados pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), deve ser atendida por passarela, nas obras de duplicação da rodovia. O calendário de modernização da rodovia, no trecho Parapuã/Panorama, prevê o início das obras em maio do próximo ano. A execução da passarela deverá ocorrer no transcurso dessas obras.

As questões envolvendo a passarela, no trecho da SP-294, em Adamantina, foram abordadas pelo portal Siga Mais em uma reportagem publicada em 2 de setembro último. O levantamento feito pela reportagem, em projetos ligados às obras de modernização da rodovia, identificaram a previsão de duas passarelas no trecho adamantinense, uma indicada para ser instalada na ligação entre o Parque Itamarati e o Distrito Comercial, e outra na região do Jardim Adamantina, altura do km 595, proximidades da base de atendimento ao usuário da Concessionária Eixo SP.

Os projetos preliminares das obras de modernização da rodovia, segundo levantou o Siga Mais, não apontavam qualquer indicação de passarela para um dos trechos mais críticos de travessia de pedestres, na SP-294, em Adamantina, entre os bairros Parque do Sol e Vila Jamil de Lima, altura do km 592/593, onde há histórico de atropelamentos, inclusive com mortes.

O vereador Alcio Ikeda (Podemos) acionou a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e a Concessionária Eixo SP, por meio do requerimento nº 134, de 5 de setembro. No documento legislativo, o vereador apontou com maior prioridade a ligação entre o Parque do Sol e Vila Jamil de Lima, por permitir a ligação entre dois núcleos habitacionais, sugerindo o remanejamento no projeto da passarela prevista para e região do Jardim Adamantina (que ligaria o bairro a uma área rural), para o local crítico que liga os dois bairros.

Depois do requerimento formalizado pelo vereador Alcio Ikeda, a Concessionária Eixo SP realizou estudos a campo, em Adamantina, por determinação da Artesp, como respondeu a Agência Reguladora à Câmara Municipal de Adamantina em 13 de dezembro último. No Ofício, a Artesp detalha todos os estudos desencadeados a partir da comunicação de sugestão feita pelo parlamentar adamantinense.

Nos estudos a campo foram instaladas câmeras para contagem de pedestres e ciclistas em situação de travessia, nos dois pontos estudados, ou seja, a região dos bairros Parque do Sol e Vila Jamil de Lima, e do Jardim Adamantina/proximidades da rotatória à vicinal Plácido Rocha. As imagens permitiram a contagem de pedestres, ciclistas montados e ciclistas empurrando bicicleta, em travessias na pista

Também foram realizadas imagens de drones. Na região do Parque do Sol e Vila Jamil de Lima, as imagens mostram o traçado na vegetação, em razão das travessias de pedestres, o que traça o percurso dos moradores, condição que também confirma o fluxo a pé pelo local.

Ao final do estudo, a Concessionária entendeu que a localização da passarela, na região do Jardim Adamantina, é desfavorável para os pedestres, considerando a necessidade caracterizada para os moradores do Parque do Sol/Vila Jamil de Lima. “A localização da passarela prevista em contrato não atende à demanda de travessia, visto que sua localização é desfavorável para os pedestres. Como podemos ver na imagem abaixo, a passarela não dá acesso a nenhum bairro ou infraestrutura urbana. Deste modo o remanejamento para o Km 593+000 seria o mais vantajoso, visto que atenderia às travessias entre os bairros Vila Jamil de Lima e Parque do Sol”.