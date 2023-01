UniFAI abre inscrições de processo seletivo para docentes do curso de Medicina

Foi aprovado no final do ano passado na Câmara Municipal de Adamantina, o Projeto de Lei instituindo na Cidade Jóia o Diploma Duque de Caxias de Honra ao Mérito, aos atiradores do Tiro de Guerra.

O Projeto de Lei aprovado no legislativo é de autoria dos vereadores Paulo Cervelheira, Noriko Onishi Saito, Alcio Ikeda e Hélio Santos. Após aprovação na Câmara Municipal, o Projeto de Lei foi sancionado pelo prefeito Márcio Cardim transformando assim em Lei Municipal.

O Diploma Duque de Caxias de Honra ao Mérito, será destinado aos atiradores destaques e serão indicados pelo Chefe de Instrução do Tiro de Guerra, nas seguintes categorias: -1º colocado nas provas de tiro -Melhor aptidão física -1º colocado no Curso de Formação de Cabos -Atirador Destaque do Ano -Atirador 100% de assiduidade durante o ano de instrução.

De acordo a Lei Municipal, o Chefe de Instrução do Tiro de Guerra encaminhara ao Chefe do Poder Executivo Municipal os nomes dos homenageados até a data de 14 de novembro de cada ano. A honraria será entregue anualmente pelo Poder Executivo com a participação do Poder Legislativo, na cerimônia de formatura dos atiradores.