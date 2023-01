Carnaval Cultural será realizado no Parque dos Pioneiros e contará com o trem da folia

A maior festa popular do Brasil será lembrada no município nos dias 18, 19 20 e 21 de fevereiro. Com o slogan #ExisteSambaemAdamantina, a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Turismo, prepara o Carnaval Cultural visando levar entretenimento e alegria à comunidade, além de valorizar artistas locais e da região.

De sábado à terça-feira de carnaval a programação se inicia às 17 horas e vai até às 22h30 no Parque dos Pioneiros, sempre intercalando um grupo de pagode e um grupo de samba, além da participação da jazz band Los Kandangos. Estão confirmados os grupos Vamos Envolver, Comunidade do Samba e Anima Samba.

Após as apresentações no palco o já famoso “Trem da Folia”, formado por músicos profissionais da Banda Marcial e convidados, irá percorrer os principais bares e restaurantes, das 22h30 às 0h30, a exemplo do que aconteceu com sucesso em 2022.

Segundo o secretário de cultura e turismo, Sérgio Vanderlei, no ano passado a iniciativa do trem da folia, em plena pandemia, surtiu efeitos positivos e foi bem recebido pela população. “Decidimos manter esta iniciativa, ampliando as ações também com apresentações em palco, valorizando artistas, músicos e profissionais de eventos da cidade e da região”, ressalta. “Aliás, esta valorizando do artista local tem sido nossa premissa, nunca vista na história cultural de Adamantina”.

O Carnaval Cultural quer trazer a família para o Parque dos Pioneiros, com alegria e segurança. “É um formato diferente para não deixar esta data tão importante da cultura brasileira passar em branco em Adamantina. Optamos por uma festa familiar, alegre e segura”.

A população está convidada para formar blocos e, para quem desejar, colocar a sua fantasia. A Secretaria de Cultura estuda formas de premiar os melhores foliões.