Câmara institui o Diploma Duque de Caxias aos atiradores do Tiro de Guera

A Prefeitura de Adamantina reabriu, pela quinta vez, o processo licitatório com o objetivo de contratar empresa especializada para obra de Infraestrutura Urbana – Recapeamento Asfáltico em CBUQ em diversas ruas de Adamantina pelo “Programa Nossa Rua”.

A repetição da concorrência pública nº 01/2022 visando selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal para a execução do convênio estadual nº 100709/2022 que leva asfalto novo em trechos que ainda não possuem infraestrutura.

O prefeito Márcio Cardim chegou até a cogitar a possibilidade de realizar contratação direta para a execução dos serviços em razão da falta de interesse por parte das empresas, mas no final do ano decidiu pela repetição do certame.

Serão contempladas com pavimentação através do programa quatro trechos de ruas, entre os quais a ligação entre o Parque Itamaraty e o Jardim Brasil (rua Sergipe), trecho atrás da horta do Jardim Adamantina (rua João Latini), o acesso do Parque Esmeralda ao Conjunto Habitacional Naur Bellusci.

A pavimentação do principal trecho, no prolongamento da avenida Francisco Bellusci, foi anunciada no dia 25 de agosto de 2021. Entretanto, mais de um ano e quatro meses depois a tão esperada pavimentação da via que liga o Distrito Industrial “Otávio Gavazzi, desde a fábrica de biscoito Porto Alegre até o Hotel 595, ainda não foi executada.

O valor da licitação está estimado em R$ 4.055.226,64.

O município receberá R$ 1.938.292,74 do Governo do Estado e investirá como contrapartida R$ 2.116.933,91 para execução da pavimentação.

O Programa Nossa Rua consiste em uma parceria inédita que foi firmada entre o Governo Estadual e os municípios com o objetivo de aplicar de forma igual recursos para que sejam executadas obras de pavimentação nas cidades.