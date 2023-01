“Sei que a internet democratiza, dando acesso a todos para se expressar. Mas a democracia também libera a idiotia. Deviam inventar um “anti-spam” para bobagens.” (Arnaldo Jabor)

Sérgio Barbosa (*)

Espera-se, ainda, de um jeito ou de outro, que aqueles/as PATRIOTÁRIOS/AS PROVINCIANOS/AS que fizeram e desfizeram com suas CAMISAS, FAIXAS e GRITOS contrários ao REGIME DEMOCRÁTICO, tendo em vista que tudo está mais do que REGISTRADO deste e do outro lado, fiquem com as BARBAS DE MOLHO neste TEMPO NOVO TEMPO…

Também, os FINANAICADORES em geral daquele ACAMPAMENTO em frente ao TG local, considerando que são CUMPLÍCES e ponto quase final…

Além do mais ou de menos, diz o dito popular, a saber: TEM MAL QUE VEM PRA AJUDAR, assim, registra-se que os/as PATRIOTÁRIOS/AS em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL (Brasil) para o LOCAL (Província), estão todos/as no mesmo BARCO, neste caso, um TITANIC cheio de COISOS com COISAS…

Portanto, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO, reforçando, PERDERAM MANÉS…

Agora, deve prevalecer o BOM SENSO em todas as áreas provincianas, isso é, por BEM ou por MAL, nestes ocasos, vai depender sempre das escolhas dos/as PATRIOTÁRIOS/AS que continuam agitando aqui ou ali…

As derrotas fazem parte deste JOGO DEMOCRÁTICO, tal qual ocorreu em 2.018 com a eleição do DESGOVERNO BOZZONARO e deu no que deu…

Mas, PERDER É UMA VIRTUDE que as MENTES MEDÍOCRES não reconhecem e continuam patinando sempre por meio da DESINFORMAÇÃO quanto aos FATOS que ocorreram e continua ocorrendo neste cenário GLOCAL…

Mesmo assim, este ARTICULISTA vai continuar escrevendo e como muitos dizem, dando MURRO EM PONTA DE FACA, entretanto, pode ser que prevaleça o outro dito popular, ou seja, ÁGUA MOLE EM PEDRA DURA, TANTO BATE ATÉ QUE FURA…

Todas as forças DEMOCRÁTICAS estão em ESTADO DE ALERTA para uma aproximação com o FUTURO sem esquecer o PASSADO e trabalhar no PRESENTE…

Pra finalizar o que não tem como terminar ou colocar um PONTO FINAL, todavia, pode ser um PONTO E VÍRGULA para fazer a diferença e assim por diante…

PERDERAM MANÉS!

(*) jornalista diplomado.

