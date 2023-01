Adamantina ganha “clínica do celular” com a inauguração da Clinicell

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, recebeu do Banco Central a autorização para atuar como instituição Iniciador de Transação de Pagamento (ITP). Com o novo recurso, em breve, todos os associados poderão realizar suas transações financeiras via Pix no aplicativo do Sicredi, utilizando saldos de outros bancos, por meio do compartilhamento de dados autorizado pelos correntistas na estrutura do Open Finance.

O ITP é uma das etapas da fase 3 do Open Finance, que é o cruzamento de sistemas das instituições financeiras para a movimentação monetária via Pix. O novo recurso traz praticidade e segurança nas transações de pagamento para os associados, já que permite a transferência de dinheiro de outros bancos sem precisar abrir o aplicativo da instituição em questão.

“A chegada desta nova funcionalidade está em linha com a agenda de inovação do Sicredi, que busca facilitar a vida financeira dos associados por meio de uma experiência mais simplificada”, diz Thiago Coutinho, superintendente de CRM do Sicredi.





A novidade faz parte da fase inicial de uso do Pix pelo Open Finance que o Sicredi passa a disponibilizar para os associados. “Estamos empenhados em manter o compromisso de proporcionar uma experiência cada vez mais inovadora, dessa forma, seguimos evoluindo na implementação de novas funções, como a possibilidade de realizar pagamentos vinculados ao Shopping, marketplace do Sicredi, por exemplo”, finaliza.

Como utilizar o ITP

Para utilizar a função, o associado seleciona no menu do app do Sicredi o “Open Finance”, onde estará disponível a opção “Trazer meu Dinheiro”, depois escolhe a outra instituição financeira que utilizará o saldo e define o valor da transferência. Após essa operação ocorrerá o direcionamento do associado ao ambiente da outra instituição financeira escolhida, onde poderá conferir as informações e autorizar o valor a ser transferido via Pix para a sua conta no Sicredi. Esta opção está sendo gradualmente disponibilizada para os associados.

Iniciado em 2020, as operações por meio do Pix no Sicredi têm apresentado um crescimento expressivo de usuários ano a ano. Desde o início da operação, foram registradas mais de 1 bilhão de transações, o que representa uma movimentação financeira de quase R$ 810 bilhões por meio da funcionalidade.