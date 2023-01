Livro é usado para desenvolvimento de atividades em sala de aula nas unidades escolares de Adamantina

Durante o 2º semestre de 2022, as unidades escolares de Adamantina desenvolveram atividades com o livro “A Menina da Cabeça Quadrada”. Um exemplar que retrata a necessidade das crianças deixarem as telas e retornarem às brincadeiras tradicionais.

Além das ações em sala de aula, as crianças ainda tiveram a oportunidade de conversar com Emília Nuñez, a autora do livro. Ela conta que o contato com as crianças foi emocionante.

“Me senti muito feliz e realizada! Estávamos a quilômetros de distância, mas nos divertimos como se estivéssemos bem pertinho! O bom uso da tecnologia nos uniu! Estar com todos os professores da cidade falando sobre a importância da leitura da infância também foi muito gratificante”, afirma.

Emília acrescenta ter ficado muito honrada e feliz com o fato dos professores terem escolhido a sua obra.

“É um livro que traz a importância das brincadeiras, que valoriza a infância e também as avós. Fiquei muito feliz com o belíssimo trabalho desenvolvido pelos professores de Adamantina”, comenta.

Ela acrescenta que “A Menina da Cabeça Quadrada” vem tratando sobre um tema muito atual que é o equilíbrio no uso da tecnologia, especialmente na infância.

“É importante educar as crianças para que elas encontrem o equilíbrio e desfrutem da tecnologia com sabedoria. Não é sobre não usar telas, mas sobre tirar o máximo proveito delas, sem deixar de aproveitar a infância!”, assegura.

A autora ainda pontua a importância dos pais e das escolas no incentivo à prática das brincadeiras tradicionais.

“As brincadeiras unem as famílias, criam espaços de convivência, de troca, de vínculo. Confio que ler também é brincar e que quanto mais lemos com nossas crianças mais repertório elas tem para criar o seu próprio universo lúdico, cheio de imaginação e novas brincadeiras.

Ela pontua que nas escolas, além de brincar com os colegas, as crianças ainda confiam e admiram os professores assim como estão mais abertas a aprender as dinâmicas de cada brincadeira.

“Os professores podem aproveitar também para explorar muitas áreas do conhecimento através do brincar”, garante.

Emília agradece a cidade de Adamantina pela acolhida. “Juntos podemos deixar a infância das nossas crianças mais redondinhas! Conheçam mais do meu trabalho no Instagram @maequele”, finaliza.