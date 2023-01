Homem com mandado de prisão é detido em Adamantina e confessa furtos, diz PM

Um homem foi flagrado na noite de segunda-feira (16), com um litro de wisk que havia sido furtado de um supermercado de Adamantina.



Segundo a PM, ele havia sido abordado e ao ser questionado sobre o litro da bebida que estava em sua posse, inicialmente não soube informar a procedência, porém, logo após, disse que havia ganhado de presente e finalmente acabou por confessar que havia sido furtado por um amigo.



Foram checadas as imagens das câmeras do estabelecimento que confirmaram o crime de furto.



Na delegacia foram ouvidos e liberados o autor do furto e o homem abordado com o produto subtraído que foi devolvido ao representante do supermercado pela Polícia Civil.