Comissão Organizadora da Feira da Mulher Empreendedora realiza primeira reunião

Adamantina tem 34.357 habitantes, revela a prévia do Censo 2022 divulgada no final do mês de dezembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Rio de Janeiro. O número mostra crescimento de 560 habitantes em doze anos, em relação ao Censo 2010, que contou 33.797 moradores na cidade.

A prévia do Censo traz uma revelação negativa. O número divulgado no final de dezembro, e que ainda depende da divulgação oficial dos resultados, traz uma contagem abaixo da estimativa oficial do próprio IBGE, que calculava 35.153 habitantes para Adamantina. A estimativa mais recente foi divulgada pelo órgão em 1 de julho de 2021.

Conforme o IBGE, os dados preliminares divulgados, estão atualizados até o dia 25 de dezembro de 2022.

A repercussão agora é avaliar se a contagem oficial do Censo, com números abaixo da estimativa populacional, vai influenciar nas transferências oficiais de recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), à Cidade Jóia.

A cidade da região com maior população é Tupã, com 63.551 moradores, seguida de Dracena, com 45.248 moradores, depois Adamantina, com 34.357 moradores.