Selar inicia Copa Unipedras/UniFAI de Futsal nesta segunda-feira

A Prefeitura de Adamantina publicou edital que prevê a abertura de processo licitatório, na modalidade tomada de preços, que tem como objetivo a contratação de empresa especializada para obra de revitalização do Parque dos Pioneiros.

Com isso, a administração municipal dá início ao projeto para criação de área gastronômica na principal área de lazer da região, com aplicação de recursos provenientes do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), previstos em convênio celebrado com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

O credenciamento e entrega de envelopes das empresas interessadas deve ser realizado até 08h45 do próximo dia 26. A licitação prevê investimento de R$ 751.457,65, sendo R$ 615.073,96 de responsabilidade do governo do estado de SP e R$ 136.383,69 (ou valor licitado excedente) de responsabilidade da Prefeitura de Adamantina.

A aprovação do projeto de revitalização do Parque dos Pioneiros com recursos do MIT foi autorizado pelo Governo do Estado através da Secretaria de Turismo e Viagens.

O projeto de revitalização do Parque dos Pioneiros foi aprovado pelo Conselho Municipal de Turismo de Adamantina no ano passado, prevendo a construção de containers para uso de food trucks, deck e obras de acessibilidade nos banheiros.

Com área de 40.546m², em estilo rústico, o Parque dos Pioneiros é o principal cartão de visitas de Adamantina, oferendo entretenimento, lazer e cultura, possibilitando assim melhor qualidade de vida à população local e atraindo também moradores de outras cidades da região. (Com informações de reportagem de Everton Santos/Diário do Oeste)