Motorista de aplicativo é esfaqueada 17 vezes enquanto levava passageiro; carro é encontrado em chamas

“Terroristas não saqueiam para possuir, nem matam para saquear. Matam para punir e purificar através do sangue.” (Umberto Eco)

Sérgio Barbosa (*)

Finalmente, ainda, depois de muitas SEMANAS de ACAMPAMENTO na área MILITAR desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, os/as ALOPRADOS/AS denominados/as de PATRIOTÁRIOS/AS foram EXPULSOS daquele local…

Ainda, de um jeito ou de outro, muitos/as PATRIOTÁRIOS/AS, ainda, continuam na BOCA DE ESPERA para dar o BOTE no PODER DEMOCRÁTICO, isso em TERRAS PROVINCIANAS e assim por diante…

Na realidade, os/as PROVINCIANOS/AS em geral, continuam os/as mesmos/as do outro tempo do tempo, ou seja, sempre APOSTANDO e ACREDITANDO nos MANÉS de sempre, isso, desde quando desembarquei por aqui em fevereiro de 1.999…

Assim, espera-se que aqueles/as PATRIOTÁRIOS/AS que estavam acampados nestes últimos meses em frente ao TG local, bem como, os/as outros/as que POSTAVAM a desinformação em todas as áreas nas REDES SOCIAIS, estejam buscando os FATOS que estão ocorrendo com os/as ALOPRADOS/AS, ou melhor, TERRORISTAS que estiveram no quebra-quebra no PLANALTO CENTRAL no último domingo…

Portanto, faz-se necessário estar em conexão com a INFORMAÇÃO por meio de FONTES confiáveis, caso contrário, os/as PATRIOTÁRIOS/AS PROVINCIANOS/AS vão continuar na mesmice de sempre com suas MENTES MEDÍOCRES…

O processo DEMOCRÁTICO continua mais forte do que nunca, portanto, o melhor para todos/as os/as MANÉS aceitarem o resultado com RESPEITO, isso é, por BEM ou por MAL…

Outra coisa, é mais do que interessante que os/as PROVINCIANOS/AS estejam com os OLHOS BEM ABERTOS, ou seja, aqueles/as que se MANIFESTARAM contra isto ou aquilo sobre o RESULTADO DAS ELEIÇÕES de 2.022…

Também, a PAPUDA e a COLMEIA continuam recebendo cada vez mais, aqueles/as TERRORISTAS do dia 8 de janeiro, portanto, TODO CUIDADO É POUCO para os/as PATRIOTÁRIOS/AS em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL…

Além do mais, todavia, com muito MENOS, o tal do BOZZONARO com seus COISOS com COISAS, estão em MAUS LENCOIS daqui pra frente, haja vista que se os/as PATRIOTÁRIOS/AS que estão ANJAULADOS/AS na PAPUDA e na COLMEIA, com certeza, estão meditando com o seguinte dito popular, a saber: SE PENSAVAM QUE ESTAVA RUIM, FICOU PIOR para aquelas MENTES MEDÍOCRES…

Pra colaborar: [email protected]

Ainda, EU AVISEI… O COISO… ELLE NÃO…

___________________________

(*) jornalista diplomado.

e-mail: [email protected]