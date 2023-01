Feira Afro acontece neste no sábado em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove no sábado (14) das 15h às 21h, a Feira Afro na Casa Afro, que funciona junto ao Centro Comunitário do Jardim Primavera. A iniciativa conta com a Organização da Associação Gangazumba de Cultura Negra.

A programação contempla exposição de produtos africanos e indígenas, culinária e danças típicas, produtos ecológicos e agroecológicos, moda e a participação do Grupo Krenak, Aldeira Vanuíre e show com o Grupo Vamos Envolver.

De acordo com a coordenadora da Casa Afro, essa é a primeira versão da Feira Afroindígena. “A nossa proposta é que essa prática se torne uma constante, cumprindo o papel de um dos pilares de trabalho da Casa Afro”, assegura.

A realização de uma feira tem a tendência de abrir espaço a pequenos artesãos e comerciantes, pois é importante no desenvolvimento econômico da cidade e da região.

“A temática desta feira em específico traz a proposta do resgate cultural da Ancestralidade Brasileira, com produtos afros e Indígenas, com a culinária farta desenvolvida nas senzalas a partir de recursos limitados”, afirma.

Ela ainda comenta que a realização da feira afro-indígena traz esse reconhecimento, autoconhecimento a da cultura popular, na manipulação de ervas medicinais de forma caseira, no artesanato, nos pratos típicos.

“Resgatar a ancestralidade Nacional é autoconhecimento e projeção de um futuro próspero”, assegura.

Meire acrescenta que a Casa Afro foi criada com o objetivo de incentivar, apoiar e trabalhar através de feiras, cursos, exposições, mostras e orientações sobre a Igualdade/Equidade Racial e Social no município.

“Além de contar com parcerias importantes para a qualificação, orientação e esclarecimento, acompanhamento do desenvolvimento da população”, finaliza.

Serviço – A Casa Afro Adamantina está situada na rua Augusto Rossi, 21, esquina com a Avenida Rio Branco.