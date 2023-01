Secretaria de Saúde disponibiliza xepa da vacina contra a COVID-19 para quem tem 18 anos ou mais e já recebeu três doses

Expectativa é que 620 imóveis sejam visitados nos próximos dias

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento de Controle de Vetores, deu início a realização da Avaliação de Densidade Larvária (ADL). A expectativa é que as equipes visitem 620 imóveis para verificar a presença de focos do mosquito Aedes Aegypti.

O sorteio das quadras, onde estão os imóveis, foi realizado conforme os critérios que foram preconizados pela Superintendência de Controle de Endemias do Estado de São Paulo.

A Secretaria de Saúde de Adamantina solicita que os moradores permitam a visita dos agentes, pois a obtenção desses dados é fundamental para a avaliação da situação epidemiológica do município.

Além disso, a pasta ainda pede que os munícipes continuem tomando todos os cuidados necessários a fim de auxiliar no combate da doença.

Para isso, é fundamental procurar locais com água parada, observar os ralos de escoamento de água pluvial, pois a sua grande maioria pode reter água no seu trajeto. Por isso, coloque produtos químicos para evitar que o mosquito se prolifere nos canos.

O departamento ainda está realizando as visitas nas residências orientando os moradores a evitar os criadouros do mosquito transmissor da dengue e, ainda, aplicando inseticida com o objetivo de eliminar o mosquito transmissor da dengue na fase adulta.