Prefeitura de Adamantina abre processo licitatório destinado à concessão de imóveis do Distrito Industrial

A Prefeitura de Adamantina abriu processo licitatório com o objetivo de conceder direito real de uso onerosa e subsequente doação, com encargos, de imóveis constantes do patrimônio municipal para fins industriais e comerciais.

Os terrenos estão localizados na Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso s/mº – Distrito Industrial Cidade Joia. Poderão participar da presente Concorrência todas as empresas que manifestaram interesse e tiveram os seus requerimentos aprovados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Comercial e Industrial de Adamantina.

A documentação e a proposta deverão ser apresentadas pelo proponente ou pessoa devidamente credenciada, no dia 28 de fevereiro de 2023 até às 08h45 no Departamento de Licitações que está situado na Rua Osvaldo Cruz nº 262, 3º andar do Paço Municipal.

A abertura dos envelopes acontecerá no dia 28 de fevereiro de 2023 às 9h na Sala de Reunião situada no 4º andar da Prefeitura de Adamantina, na presença dos interessados e aberto ao público.

A proponente deverá entregar à Comissão de Licitação, no local, data e hora fixados no edital a documentação e a proposta, em envelopes separados e fechados, contendo na parte externa a sua identificação, caracterizando ainda, o imóvel pleiteado, conforme informações disponibilizadas no edital que está disponível em www.adamantina.sp.gov.br

Os lotes disponíveis estão no Anexo I – Cronograma e Orçamentos e, ainda, na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento da Prefeitura de Adamantina, situada na Alameda Fernão Dias, nº525, Centro.

É necessário ainda apresentar anteprojeto e memorial descritivo das edificações e outras obras a serem implantadas, elaborados por profissional habilitado da área de engenharia civil ou arquitetura inscrito no CREA ou CAU.

O prazo de início de construção constante da proposta vencedora será contado do recebimento da ordem de serviço para início da implantação da empresa, que se dará após a conclusão das obras de infraestrutura.

Mais informações podem ser obtidas por telefone no Departamento de Licitações que funciona no 3º andar do Paço Municipal ou, ainda, pelo telefone 35029010.