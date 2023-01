Secretaria de Cultura e Turismo e Associação Gangazumba promovem a 1ª Feira Afro de Adamantina no sábado, dia 14

Evento será realizado das 15h às 21h do sábado, na Casa Afro de Adamantina, com exposição de produtos africanos e indígenas, danças típicas, batalha de rimas e show, além de grande diversidade gastronômica

Com apoio da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a Associação Gangazumba de Cultura Negra promove, das 15h às 21h do próximo sábado (14), a 1ª Feira Afro de Adamantina. O evento busca valorizar a cultura afro, promover diálogos, além de enaltecer e preservar as matrizes africanas presentes na cultura do município e da região.

Gratuita, a feira será realizada na Casa Afro – instalada no antigo Centro Comunitário do Jardim Primavera, na rua Augusto Rossi, 21, esquina com avenida Rio Branco. O evento disponibilizará extensa programação gratuita a toda a população de Adamantina e região, com diversas atrações, como exposição de produtos africanos, agroecológicos e indígenas, com a partição do grupo Krenak da Aldeia Vanuíre, de Tupã, danças típicas, batalha de rimas e apresentação musical com o Grupo Vamos Envolver. Além da exposição e apresentações, o evento terá ainda espaço gastronômico, que comercializará pratos tradicionais africanos e outras opções.

A presidente da Associação Gangazumba e coordenadora da Casa Afro Adamantina, Meire Cunha, destacou a importância da feira que abre espaço aos pequenos artesãos e comerciantes, promovendo o desenvolvimento econômico da cidade e região. “Além disso, a temática da feira traz a proposta do resgate cultural da Ancestralidade Brasileira, com produtos afros e indígenas, com a culinária farta desenvolvida nas Senzalas a partir de recursos limitados, mas com muito conhecimento Mater, e nas diversas Tribos brasileiras que habitavam o continente antes da colonização”, salienta.

Meire enaltece ainda que cada tribo originária e cada nação tradicional Africana, com seu conjunto de conhecimento e costumes, imprimiram suas digitais na culinária, na língua, na infraestrutura e no bom gosto popular.

“A Feira Afro-Indígena traz esse reconhecimento, autoconhecimento a da cultura popular, na manipulação de ervas medicinais de forma caseira, no artesanato, nos pratos típicos. Resgatar a ancestralidade nacional é autoconhecimento e projeção de um futuro próspero”, afirma.

Escolhida pelo Poder Executivo Municipal para coordenar a Casa Afro Adamantina, Meire Cunha, destaca ainda que o espaço, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina, visa incentivar, apoiar e trabalhar através de feiras, cursos, exposições, mostras e orientações a igualdade/equidade racial e social no município, além de contar com parcerias importantes para a qualificação, orientação/elucidação e acompanhamento do desenvolvimento da população.

Conforme a dirigente cultural, a 1ª edição da feira e propõe que essa prática se torne uma constante, cumprindo o papel de um dos pilares de trabalho da Casa Afro. “Aguardamos toda a população nesse dia que, com certeza, marca o início de uma tradição adamantinense”, convida.