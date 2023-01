Campanha busca arrecadar recursos para ajudar despesas com jovem ferido em acidente com moto

A Associação dos Moradores da Vila Freitas em parceria com a Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina), sob a coordenação de Gilson Bia e membros da diretoria definiu em reunião com os dirigentes das equipes a elaboração da tabela do jogos do 23ºTorneio Aberto de Futebol Médio.

A tradicional competição que acontecerá nos dias 10 e 11, com o encerramento dia 15/01, será realizado na praça esportiva do bairro e contará com a participação de dezesseis equipes de Adamantina e cidades vizinhas.

Confira os duelos que serão realizados com tempo de 20 por 20 cada jogo.

QUARTA-FEIRA (10) – Com início à às 19h30

1° Jogo: Portuguesa/ Marcio Moto Peças/Marquezim Veículos X Eletro Lis/ Auto Posto Conveniência Lis/ Ferro Velho do Magrão/FlóridaPaulista

2° Jogo: Hookah Valem.F.C./ Nova Foto e Ótica/ Chicão Frutas/ Supermercado Godoy/ Smart X Furacão F.C./ Gui Pipas

3° Jogo: San Remo E.C./ Imperial Produtos de Limpeza X Amigos Para Sempre F.C.

4° Jogo: Terra Viva/ Atlhetico Vila Grill X Parque Iguaçu F.C./Rafa Barbearia/ Gui Cortes



QUINTA-FEIRA (11)

5° Jogo: Atlético Ousadia/ Mariápolis/ Vidraçaria Xavier/ Vereadores Bicudo e Fernando Rombaldi X Unidos do Jardim Brasil F.C.

6° Jogo: Adamantina City F.C./ Paulinho Eletricista/ Lebody Cortes/ JW Conveniência/Marquezim Veículos/ João Brondino Barbearia X Alamandas F.C./ Auto Mecânica Flex/RC Móveis/ Arlete Salgados/ Star Motos/ Fort Pedras

7° Jogo: Vila Jamil F.C./ André Calhas Nossa Senhora das Graças/ Mercado Aliança/ Bar do Beto/ Zé Valente/ Comercial Aguapeí/ Marcos Construtor X Família Zona Sul F.C.

8° Jogo: C.A. do Morro/Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Bino Campinteiro X Os Quaiados F.C. / Comercial Aguapeí/ Itamar Eletricista/ Alencar Encanador/ Marcos Construtor

DOMINGO (15)

O encerramento da competição esportivo acontecerá no domingo (15) com os jogos das quartas de finais, semifinais e finais à partir das 8h30.

PREMIAÇÃO

Haverá premiações com troféus para as equipes melhores classificadas, melhor goleiro e artilheiro, além do prêmio surpresa.

No local, também terá completo serviço de bar e som ambiente.