Prefeitura de Adamantina intensifica trabalho de orientação e inspeção de terrenos na cidade

Em decorrência do período chuvoso que vai até março, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Fiscalização e Arrecadação Tributária, intensificou o trabalho de inspeção e orientação para manutenção da limpeza dos terrenos na cidade.

Segundo o Código de Posturas de Adamantina, os terrenos edificados ou não cobertos de mato deverão ser periodicamente capinados sob responsabilidade do proprietário do imóvel.

A junção de chuvas aliadas aos dias de sol quente resultaram no crescimento acelerado do mato. Sendo assim, cabe ao proprietário estar atento aos cuidados com o seu terreno.

“Adamantina tem muitos bairros/loteamentos novos, nos quais ainda há espaços sem construções intercalados com as residências, sendo de suma importância que o proprietário do terreno pense no bem-estar e na segurança da vizinhança e faça a sua parte”, pede o secretário da pasta, Gilmar Bosso.

Ele explica que em janeiro o trabalho foi intensificado e vai continuar nos próximos meses. “Os terrenos devem ser mantidos limpos, sem lixo, entulho e com o mato baixo para evitar que se tornem abrigos de animais peçonhentos”, orienta.

As denúncias de terrenos sujos ou com mato alto podem ser feitas pelo telefone (18)3502-9000 ramal 9059/9009 ou, ainda, pelo canal da Ouvidoria que está disponível no site www.adamantina.sp.gov.br

O Controle de Vetores está à disposição para vistoriar locais com entulhos a fim de evitar escorpiões, e criadouros de insetos, como o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os pedidos devem ser feitos pelo telefone 3522-5120.