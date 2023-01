Radares em rodovias da região ainda não estão funcionando, afirma Eixo SP

Associação dos Moradores da Vila Freitas, em parceria com a Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina), realiza nesta terça-feira (3) à partir das 19h30 no salão de evento do bairro, a reunião com os dirigentes das dezesseis equipes que estarão participando do 23º Torneio Aberto de Futebol Médio.

Na pauta da reunião será discutido o regulamento da competição e ainda elaboração da tabela dos jogos.

O tradicional evento esportivo será realizado nos dias 10,11 e 15 de janeiro na praça esportiva do bairro.

COMUNICADO

O coordenador do evento Gilson Bia, comunica aos dirigentes que a taxa de inscrição deverá ser paga na reunião.

PREMIAÇÃO

Haverá premiações com troféus para as equipes melhores classificadas, melhor goleiro e artilheiro, além do prêmio extra.

No local, terá completo serviço de bar e som ambiente.